Alkoholisiert mit demoliertem Auto das Weite gesucht

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Altötting war am Samstag gegen 23 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Emertsham und Engelsberg unterwegs. An der Kreuzung rechts in Richtung Tacherting kam er, wie die Polizei mitteilt, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, überfuhr die Verkehrsinsel und geriet ins angrenzende Feld. Trotz des massiven Schadens am Wagen – unter anderem war die Ölwanne aufgerissen und ein Reifen demoliert – setzte der 35-Jährige seine Fahrt in Richtung Tacherting fort. Der Fluchtversuch endete jedoch etwa drei Kilometer nach der Unfallstelle – aufgrund des erheblichen Schadens an seinem Pkw.

Die Polizeibeamten stellten dann schnell fest, warum der Mann das Weite suchen wollte. Der Alkotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Alkoholsünder musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Vor Ort waren die Feuerwehren Emertsham und Tacherting im Einsatz – es galt, eine drei Kilometer lange Ölspur zu binden. − red