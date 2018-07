Public Dancing statt Public Viewing im "Hexenkessel" +++Fotos

Disco-Fox auf großer Bühne: Abba 99 brachten den Hexenkessel zum Tanzen. − Fotos: Tine Limmer Disco-Fox auf großer Bühne: Abba 99 brachten den Hexenkessel zum Tanzen. − Fotos: Tine Limmer



"Mamma Mia", was für ein Abend! Musikalisch hat der "Hexenkessel" nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Kult-Hits von Abba sorgten am Samstag für einen gelungenen Abschluss in der Tachertinger Kiesgrube, die auch noch die Wiederauferstehung von Michael Jackson erlebte.

Veranstalter Hans Schirmer zeigte sich zufrieden, und die 800 Besucher, die trotz des großen Freiluft-Veranstaltungsangebots in der Umgebung den Weg nach Tacherting gefunden hatten, waren begeistert. Sie ließen sich die Partylaune auch von den aufziehenden Gewitterwolken nicht verderben. Dem Regenschauer folgten ja auch wieder Sonnenschein und ein prächtiger Regenbogen.

Über das "Hexenkessel"-Promo-Auto mit besonderes eigenwilliger Lackierung durfte sich nach einer heißen Versteigerung Inge Bauer freuen. Beim Höchstgebot von 320 Euro bekam die Wajonerin den Zuschlag.

"Hej, välkommen till Hexenkessel! Heute gibt es kein Public Viewing, heute gibt es Public Dancing!" So animierten die Abba-99-Frontfrauen Vera Klima und Alexandra Sieber – mit Emertshamer und Traunreuter Wurzeln beide Lokalmatadorinnen – als Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad das Publikum zum Tanzen. Die sechsköpfige Abba-Coverband sorgte für fröhliche Mittanz- und Mitsing-Stimmung in der Kiesgrube. Zweieinhalb Stunden lang ließen Abba 99 als täuschend echte Imitation der schwedischen Kultband die Songs der 70er Jahre aufleben. Bei "One Of Us" hatten die Kinder ihren großen musikalischen Auftritt. Die jüngsten Besucher durften auf die Bühne und als Rhythmusgruppe die Stimmung anheizen.

Zwischen Erheiterung und Bewunderung schwankte dann das Publikum beim Auftritt des Michael-Jackson-Doubles Daimyô Jackson, der seit 1984 als "King of Pop" auf der Bühne steht. Er performte in seiner 20-minütigen Show Hits wie "Thriller" und "Beat it" – originalgetreu ausstaffiert mit weißen Handschuhen und Hut. Auch der "Moonwalk" durfte nicht fehlen. Und Daimyô Jackson wurde nicht müde, die Kostüme zu wechseln und sich für seine Darbietungen ein ums andere Mal Gäste aus dem Publikum auf die Bühne zu holen, die ihm fast schon die Schau stahlen.

Bis in die späten Nachtstunden sorgte DJ Antan dann für heiße Beats und Disco-Atmosphäre. - cl

