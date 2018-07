8000 Trachtler feiern beim größten Gaufest Bayerns

Fesche Dirndl unterm roten Schirm am Gaufest-Sonntag. − Foto: Festverein Fesche Dirndl unterm roten Schirm am Gaufest-Sonntag. − Foto: Festverein



"Gott mit Dir, Du Land der Bayern!" – die ersten Worte der Bayernhymne waren am Festsonntag des Gauverbandes I in Prutting Programm. Rund 8000 Trachtler aus dem gesamten südostbayerischen Raum bis hin nach Unken im Salzburger Land waren dazu in den Landkreis Rosenheim gekommen.

Beeindruckt von der großen Menschenmenge, die sich aus Trachtlern aller Generationen zusammensetzte, hielt Gauvorstand Peter Eicher ein Plädoyer für das Ehrenamt. Besonders hob er die wertvolle Jugendarbeit hervor und kritisierte die zunehmende Bürokratie.

Im Anschluss an seine Ansprache überreichte Ministerpräsident Dr. Markus Söder anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Freistaat Bayern" das extra gefertigte Fahnenband des bayerischen Staatsministeriums. Dieses Fahnenband wird an die Vereine überreicht, die heuer ein Gaufest ausrichten.

Die ganze Vielfalt der Trachten zeigte sich beim Festzug. Aufgeteilt in zwei Blöcke zog der Festzug die Blicke und die Begeisterung der zahlreichen Besucher auf sich. Etwa 8000 Trachtler, 39 Musikkapellen, Vorreiter und Festwagen bevölkerten die festlich geschmückten Straßen von Prutting. Auf dem Weg zum Zelt zogen alle Teilnehmer an der Ehrenbühne vorbei, um sich mit dem Gauausschuss und den geladenen Gästen gegenseitig die Ehre zu erweisen. − erb