Polizei zieht trotz Gewaltdelikten positive Bilanz zum Stadtfest

Ein 18-Jähriger musste von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden, weil er trotz Betretungsverbot das Stadtfest besuchte und dort einem Besucher einen Kopfstoß verpasste.—Symbolfoto:hr Ein 18-Jähriger musste von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden, weil er trotz Betretungsverbot das Stadtfest besuchte und dort einem Besucher einen Kopfstoß verpasste.—Symbolfoto:hr



Eine positive Bilanz zog die Traunreuter Polizei nach dem Stadtfest: "Durch die enge und gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Security und der Polizei konnten größere Sicherheitsstörungen und Straftaten verhindert werden. Im Vorfeld wurde mehreren Störern der letzten Jahre ein Betretungsverbot für das Stadtfest ausgesprochen. Hierdurch konnten weniger Gewaltdelikte und Störungen verzeichnet werden. Durch die Security und der Polizei konnten durch starke Präsenz am Stadtfest vieles verhindert werden."

Hier geht’s zum Bericht über das Stadtfest!

Die Polizei Traunreut wurde durch die Operativen Ergänzungsdienste aus Traunstein zahlreich unterstützt. Es wurden 29 Platzverweise ausgesprochen, die Besucher mussten das Stadtfest verlassen. Vier Personen mussten bis zum Veranstaltungsende in Gewahrsam genommen werden, weil sie dem zuvor ausgesprochenem Platzverweis nicht folge leisteten.

Es kam zu zwei leichten Körperverletzungen am Stadtfest. Hierbei wurde ein 21-jähriger Traunreuter durch einen Kopfstoß an der Oberlippe verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der 18-jährige Beschuldigte aus Traunreut konnte durch die Polizei vor Ort ermittelt werden. Gegen ihn lag ein zuvor ausgesprochenes Betretungsverbot der Stadt Traunreut vor. Er wurde anschließend bis zum Veranstaltungsende in Gewahrsam genommen. Gegen den Traunreuter wurde Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung und eine Ordnungswidrigkeiten Anzeige wegen dem Betretungsverbot erstattet.

Bei der zweiten Körperverletzung wurde ein 30-jähriger Traunreuter von einem ebenfalls 30-jährigen Traunreuter mit einem Faustschlag am Auge verletzt. Er musste nicht ärztlich behandelt werden. Zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und eine eingeschlagene Eingangstür in der Kantstraße wurden bei der Polizei gemeldet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

In der Kantstraße wurde auf Höhe der Sparkasse ein ordnungsgemäß geparkter Skoda von einem 35-jährigen Traunreut mit seinem Audi angefahren und beschädigt. Der Fahrer flüchtete daraufhin und konnte von der Polizeistreife festgestellt werden. Der Fahrer war stark alkoholisiert und hatte einen Alkoholwert weit über die 1,1 Promille. Gegen den Traunreuter wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Verkehrsunfallflucht erstattet.

Bei einer Personenkontrolle im Umfeld des Stadtfestes konnte ein polizeilich Bekannter 14-jähriger aus Trostberg stark alkoholisiert festgestellt werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde zudem Cannabis aufgefunden. Der Trostberger wurde in Gewahrsam genommen und dem Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem wurde eine Anzeige wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet. − red