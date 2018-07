Video: Kroaten feiern trotz Niederlage ausgelassen in Traunreut

Stolz auf ihre Mannschaft zeigten sich die kroatischen Fußballfans am Sonntagabend auf dem Rathausplatz in Traunreut. − Foto: hr Stolz auf ihre Mannschaft zeigten sich die kroatischen Fußballfans am Sonntagabend auf dem Rathausplatz in Traunreut. − Foto: hr



Auf dem Fußballfeld bei der Weltmeisterschaft haben die Kroaten zwar gegen die französische Nationalmannschaft verloren, beim Feiern zeigten sich ihre Fans aber weltmeisterlich und als gute Verlierer. So ließen sich beispielsweise in Traunreut (Lkr. Traunstein) viele Anhänger der Elf um Modric und Mandzukic nach dem Finalspiel nicht davon abhalten, den Vizeweltmeistertitel am Sonntagabend mit einem Autokorso durch die Stadt zu feiern.

Schon im Vorfeld hatten die Mitglieder des Traunreuter Fanclubs "Uvijek vjerni" ("Immer treu"). angekündigt, dass das Erreichen des Finales für sie bereits der größte Erfolg sei und deshalb nochmal groß zelebriert werden soll.

Zu Paukenschlägen der Fanclubmitglieder sangen viele Anhänger Lieder und wirkten keineswegs enttäuscht über das mit 4:2 Toren verlorene Spiel. Französische Fans waren in Traunreut zumindest kaum zu sehen. Nur eine französische Flagge wehte aus einem Auto, das sich in den Autokorso eingereiht hatte. Ansonsten beherrschte die rot-weiß karierten Trikots der Kroaten das Bild. − hr



− Foto: hr − Foto: hr



Das Video von der Feier

(Video: Reichgruber)





− Foto: hr − Foto: hr





− Foto: hr − Foto: hr





− Foto: hr − Foto: hr





− Foto: hr − Foto: hr





− Foto: hr − Foto: hr