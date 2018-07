WM-Feier am Rathausplatz: Einer kann sich nicht benehmen

Friedlich verlief auch die finale Feier der kroatischen Fans auf dem Rathausplatz. − Foto: Herbert Reichgruber Friedlich verlief auch die finale Feier der kroatischen Fans auf dem Rathausplatz. − Foto: Herbert Reichgruber



Zwischen 400 und 500 Fussballfans feierten am Sonntagabend nach Schätzung der Polizei den Vizemeistertitel der kroatischen Nationalmannschaft am Rathausplatz in Traunreut (Lkr. Traunstein). Obwohl das WM-Finale gegen Frankreich verloren ging, feierten die Traunreuter ausgelassen und friedlich.

Mit großen Fahnen, Trommeln und Druckluftfanfaren dauerte die Feier rund zwei Stunden. Der Rathausplatz musste von der Polizei für den Straßenverkehr für diese Zeit gesperrt werden. Bei der Feier kam es zu keinen Sicherheitsstörungen.

Mehr dazu:

- Video: Kroaten feiern trotz Niederlage ausgelassen in Traunreut

Lediglich ein 19-jähriger Traunreuter wollte mit seinem Fahrrad nach Hause fahren und stürzte direkt vor der Polizeistreife. Die Ursache für den Sturz konnte schnell aufgeklärt werden, da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen konnten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über 1,6 Promille. Verletzt hatte er sich bei dem Sturz nicht.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Dies nahm der 19-jährige zum Anlass, die Beamten mit unzähligen Worten zu beleidigen. Gegen den Traunreuter wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung erstattet. − red