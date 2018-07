Neunjähriger Bub angefahren

− Foto: dpa − Foto: dpa



Ein Fußgängerunfall hat sich am Sonntag auf der Alzbrücke in Truchtlaching ereignet. Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein neunjähriger Schüler aus Grassau auf der Alzbrücke beim Baden. Er überquerte die Alzbrücke, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 21-jährige Mini-Fahrerin aus dem Landkreis Altötting fuhr auf der Alzbrücke in Richtung Ortsmitte und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Schüler wurde vor Ort von der DLRG betreut und vom Rettungsdienst erstversorgt. Er erlitt lediglich leichte Prellungen und Schürfwunden. Am Auto entstand entstand kein Schaden. Die Polizei bittet die Badegäste trotz ausgelassener Stimmung die Verkehrsregeln nicht außer Acht zu lassen. − red