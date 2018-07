Gauverband I: Trachtler-Gaufest 2020 nach Bergen vergeben

Durchwegs saubere und gekonnte Darbietungen gab es beim Gauheimatabend im Festzelt in Prutting zu sehen. − Foto: Hötzelsperger Durchwegs saubere und gekonnte Darbietungen gab es beim Gauheimatabend im Festzelt in Prutting zu sehen. − Foto: Hötzelsperger



Ein Festzelt voll von Trachtensach- und Brauchtumsbegeisterten konnten Vereinsvorsitzender Ludwig Redl vom Trachtenverein "D’Simsseer" Prutting und Zweiter Gauvorsitzender Sebastian Gasteiger vom Gauverband I beim Gauheimatabend im großen und schön geschmückten Festzelt von Prutting verzeichnen. Durch das Programm führte Gau-Ehrenmitglied und ehemaliger Gauliederwart Hansl Auer mit stets treffendem Humor.

In der Gauversammlung war die Vergabe des Gaufests 2020 der wichtigste Punkt – es findet auf einstimmigen Beschluss in Bergen statt. Im kommenden Jahr ist es bekanntlich in Altötting.

Bei der Pruttinger Festwoche geht es weiter am Mittwoch, 18. Juli, mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern. Am Freitag, 20. Juli, spielen beim Bier- und Weinfest die Hallgrafen-Musikanten und die Doiwinkel-Musi, am Sonntag, 21. Juli, ist ab 13 Uhr ein Tag für die Jugend mit Trachten- und Handwerkermarkt, und am Sonntag, 22. Juli, beenden das Gaupreisplatteln sowie ein Trachten- und Handwerkermarkt das 128. Gaufest des Gauverbandes I und das 110. Gründungsfest des GTEV "D’Simsseer". − hö