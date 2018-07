Prozess um Bluttat in Traunreut: Staatsanwalt fordert lebenslänglich

Eine hohe Wiederholungsgefahr attestierte der psychiatrische Sachverständige bei dem Angeklagten, der mit Fußfesseln zur Verhandlung ans Landgericht Traunstein gebracht worden ist. − Foto: hr Eine hohe Wiederholungsgefahr attestierte der psychiatrische Sachverständige bei dem Angeklagten, der mit Fußfesseln zur Verhandlung ans Landgericht Traunstein gebracht worden ist. − Foto: hr



Ein 63-jähriger Arbeiter aus Traunreut soll für die tödlichen Schüsse auf zwei 31 Jahre alte Männer aus Altenmarkt und Palling im Lokal "Hex Hex" in Traunreut (Lkr. Traunstein) und die lebensgefährlichen Attacken auf zwei Frauen auf unabsehbare Zeit hinter Gitter. Staatsanwalt Björn Pfeifer forderte am Montag vor dem Schwurgericht Traunstein trotz erheblich verminderter Schuldfähigkeit des Täters eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen zweifachen Mordes aus Heimtücke und niederen Beweggründen sowie wegen versuchten Mordes an den Frauen und weiterer Delikte. Zusätzlich sei die Unterbringung in der Psychiatrie anzuordnen. Die Kammer mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs verkündet das Urteil am Montag, 23. Juli, um 10 Uhr.

Warum der 63-Jährige durchdrehte – dafür fand auch der psychiatrische Sachverständige, Dr. Stefan Gerl vom Bezirksklinikum in Gabersee, keine Erklärung. Eine Provokation des Angeklagten durch einen Anwesenden im Lokal schloss Pfeifer im Plädoyer aus. Verteidiger Michael Vogel aus Traunstein gelangte dagegen zu Totschlag an den 31-Jährigen und gefährlicher Körperverletzung an den Frauen. Die verminderte Schuldfähigkeit müsse zu einer geringeren Strafe als "lebenslänglich" führen. Die Höhe stellte Vogel ins Ermessen des Gerichts. Im "letzten Wort" sagte der 63-Jährige: "Es tut mir leid, was passiert ist. Ich versteh‘ das nicht." − kd

