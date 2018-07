Mit 10000 Schritten täglich gewinnen

Ab sofort belohnt der Chiemgau Tourismus (CT) alle, die bei der Aktion "10000 Schritte im Chiemgau" mitmachen, in Form von höheren Gewinnausschüttungen. 500 Euro stellt der Verband dafür zur Verfügung. Grundlage für die Teilnahme sind die kostenlose Smartphone-App "AnkerSteps" sowie ein Schrittzähler – entweder als Armband oder auf dem Handy. Die an der Universität Dresden entwickelte App funktioniert über eine tägliche Wette gegen sich selbst. Die Gewinnausschüttung errechnet sich aus den täglichen Verlusten derjenigen, die ihr 10000-Schritte-Ziel nicht erreicht haben. Wer bis zum 27. Juli eine E-Mail mit dem Betreff "10000 Schritte im Chiemgau" an presse@chiemsee-chiemgau.info schreibt, kann zudem eines von fünf Schrittzähler-Armbändern gewinnen.

