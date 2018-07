Nach Petersfeier: Feuerschale weg

Lange saßen die Besucher der Petersfeier zusammen und genossen die Atmosphäre. − Foto: red Lange saßen die Besucher der Petersfeier zusammen und genossen die Atmosphäre. − Foto: red



Fast rundum gelungen war die Petersfeier des Gartenbauvereins Kienberg, an der auch der Kindergarten mitwirkte. Die Feier fand auf dem Platz vor der Pestkapelle statt. Nachdem der Dauerregen rechtzeitig aufhörte und die Sonne hervorkam, fanden sich zahlreiche Eltern mit ihren Kindern, Großeltern und weitere feierfreudige Gemeindebürger ein.

Dann die Entdeckung am nächsten Morgen: Der Gartenbauverein stellte fest, dass eine der drei Feuerschalen fehlte. Die Schalen waren am Abend zuvor zum Auskühlen zurückgelassen worden. Die entwendete, große Feuerschale ist Eigentum des Vereins und ist damit von den Mitgliedern finanziert, betont Margit Straßer, die Schriftführerin des Vereins. "Wir bitten dringend um umgehende Rückgabe beim Vereinsvorstand. Ansonsten sehen wir uns gezwungen, Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten." − redMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 18. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.