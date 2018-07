Auszeichnung für erfolgreiche Nachwuchsmusiker

Felix Ecker und Franziska Kammhuber haben es als Duo bis ins Bundesfinale von "Jugend musiziert" geschafft. Dafür wurden sie von Yvonne Nitsch vom Landratsamt (links), Silke Aichhorn, der Geschäftsführerin des "Jugend musiziert"-Regionalwettbewerbs (Zweite von links), und Roger Pawellek von der Kreissparkasse (rechts) geehrt. − Foto: Sparkasse Felix Ecker und Franziska Kammhuber haben es als Duo bis ins Bundesfinale von "Jugend musiziert" geschafft. Dafür wurden sie von Yvonne Nitsch vom Landratsamt (links), Silke Aichhorn, der Geschäftsführerin des "Jugend musiziert"-Regionalwettbewerbs (Zweite von links), und Roger Pawellek von der Kreissparkasse (rechts) geehrt. − Foto: Sparkasse



"Jugend musiziert" ist der bedeutendste Nachwuchswettbewerb für klassische Musik in Deutschland. Rund 24000 junge Musiker beteiligten sich dieses Jahr. Über den Regionalwettbewerb, der mittlerweile in Traunstein durchgeführt wird, konnten sich die heimischen Talente für den Bundesentscheid in Lübeck qualifizieren.

Neben Philipp Huber (Orgel) aus Kammer gelang dieses Kunststück auch dem Cello/Klavier-Duo Franziska Kammhuber (Bergen) und Felix Ecker (Trostberg). Philip Huber überzeugte die Jury in Lübeck mit einer glanzvollen Vorstellung und wurde mit einem dritten Preis belohnt. Franziska Kammhuber und Felix Ecker erhielten 19 Punkte und waren mächtig stolz, beim Bundeswettbewerb spielen zu dürfen. In einer Feierstunde gratulierte die Sparkasse als Hauptsponsor von "Jugend musiziert" den Nachwuchskünstlern zu ihren herausragenden Ergebnissen. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 18. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.