Die christliche Botschaft begeistert gesungen

Von jeher haben Gospelmusik und Spirituals etwas mit christlichen Texten zu tun, mit Musik, die rhythmisch zum Mitsingen einlädt. Davon konnten sich die vielen Besucher am Samstagabend in der Auferstehungskirche in Traunstein beim Konzert der Ring Wing Singers, des Gospelchors der Auferstehungskirche, ein Bild machen – und mitmachen.

Der 20-köpfige Chor, gekonnt unterstützt vom Streicherduo Martin Thurner und Götz von der Bey und manchmal dezent mit Cachon unterlegt, brachte unter der Leitung von Stefan Feiks, teils a capella, teils mit Keyboard begleitet, ein breites Spektrum der christlich-afroamerikanischen Stilrichtung dar. Und so hörten die Besucher Klassiker wie "Oh when the saints go marchin‘ in", "Go down Moses" oder "Amazing Grace". Kräftig mitgesungen wurde bei den Welthits "He’s got the whole world" oder "Kumbaya my Lord". Und als Überraschung – auch für Feiks – gab der Chor das von seinem Leiter selbst geschriebene Lied "Jesus you carried me home" zum Besten. − awi/Foto: Wittenzellner