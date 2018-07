Der Schlussspurt vor dem großen Endspurt

Die Tanzmädels des TSV Palling traten beim Seniorennachmittag im Pallinger Volksfest-Zelt auf. − Foto: Waldherr Die Tanzmädels des TSV Palling traten beim Seniorennachmittag im Pallinger Volksfest-Zelt auf. − Foto: Waldherr



Nachdem das große Feuerwehrfest am Sonntag verklungen war, stand beim Pallinger Volksfest am Montag der obligatorische Kinder- und Seniorennachmittag auf dem Programm. Viele Senioren aus der Gemeinde Palling und die Bewohner des Altenheims Palling, viele Familien mit Kindern und Enkeln waren ins Bierzelt gekommen. Auf der Bühne wurden wechselnde Attraktionen geboten: Die Gruppen des Katholischen Kindergartens Palling unter Leitung von Elfriede Krüger und ihren Helferinnen trugen ganz begeistert ihre Gedichte und Darbietungen vor. Die TSV-Tanzmädels, aufgeteilt in die Gruppen HipHop-FlipFlops und Chilli-Girls unter Marion Ertl und ihre Helferinnen, tanzten ebenso eifrig ihre bekannten und auch neue Choreografien und hatten genauso ihren Spaß, wie die Zuschauer. Die Kindergruppen des Trachtenvereins "d’Stoabergler" unter Jugendleiter Josef Jahner jun. und Sophia Thaler zeigten zur Musik der Vereinsmusikanten schneidig Plattler und Tänze. Und schneidige Musik bot die Jugendblaskapelle Palling unter der Leitung von Erika Schadner. Unterdessen bot sich im Vergnügungspark auf dem Freigelände auf der Gemeindewiese ein wahres Kinderparadies. − cwMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 18. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.