"Kugelrund, aber g‘sund": Neue Selbsthilfegruppe für Adipositas-Patienten

Jeder zweite Erwachsene in Deutschland bringt zu viel auf die Waage, jeder fünfte ist adipös, das heißt krankhaft übergewichtig. Vorurteile gegenüber den Betroffenen sind keine Seltenheit. Theresa Reindl und Katrin Hofmann wohnen in Traunstein und besuchen schon länger die Selbsthilfegruppen in Bad Aibling und Prien. Sie haben sich so viel Wissen angeeignet, dass sie nun in Traunstein die Adipositas-Selbsthilfegruppe "Kugelrund/G’sund" eröffnen.

Wer bisher erfolglos versucht hat, abzunehmen oder über einen chirurgischen Eingriff nachdenkt, ist hier richtig. Ebenso alle diejenigen, die schon eine Magenverkleinerung haben. In der neuen Gruppe wird der Erfahrungsaustausch an erster Stelle stehen. Es werden Wege aus der Isolation aufgezeigt, und das Selbstwertgefühl wird gesteigert. Fachvorträge gehören ebenso zum Angebot wie die Vermittlung von Bewegungstherapien.

Interessierte treffen sich erstmals am Donnerstag, 26. Juli, ab 19 Uhr im Selbsthilfezentrum, Crailsheimstraße 6, in Traunstein. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 18. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.