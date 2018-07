"Schutti" ist zurück

Peter "Schutti" Schuster (von links), Schlagzeuger Andi Calvelli, Leadsänger Robert Wagner, Reiner Winterstetter und Manuel Gramüller versetzen das Pittenharter Publikum in Feierstimmung. − Foto: Graichen Peter "Schutti" Schuster (von links), Schlagzeuger Andi Calvelli, Leadsänger Robert Wagner, Reiner Winterstetter und Manuel Gramüller versetzen das Pittenharter Publikum in Feierstimmung. − Foto: Graichen



Das Fest zur Einweihung des neu gestalteten Sport- und Freizeitgeländes in Pittenhart nutzte die SpVgg Pittenhart zu einer ganz besonderen Musikveranstaltung. Der Sportverein engagierte die Band "Baeck in town". Vor allem, weil Sänger und Gitarrist Peter Schuster, genannt "Schutti", vielen Pittenhartern als ehemaliger Fußballtrainer bekannt ist – deswegen auch das Motto des Abends "Schutti back am Sportplatz".

Schutti denkt gern an die Jahre um 2002 zurück: "Es war mein erster Trainerjob, und es ging erst einmal mit einem Abstieg der Mannschaft los. Aber im zweiten Jahr sind wir wieder aufgestiegen. Und vor allem haben mich Gemeinschaftsgeist und Herzlichkeit in der Mannschaft begeistert", erzählt er. Schutti ist immer noch Mitglied im Pittenharter Verein, auch wenn er danach Trainer in Traunreut gewesen ist, wo er wohnt.

Viele Pittenharter Fußballer erinnern sich gern an Peter Schusters Trainerzeit, und so war es ein altersmäßig recht gemischtes Publikum, das mit "Schutti" und "Baeck in town" im Zelt beim Sportplatz musikalisch Erinnerungen aufleben ließ. Und ebenso bunt gemischt wie das Publikum war auch das Programm, das die Band zu Gehör brachte, immer getreu ihrem Anspruch, ehrliche "Hand-made-Musik" ohne jeglichen zusätzlichen elektronischen Schnick-Schnack zu machen.

