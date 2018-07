Abstrakte Formen und figürliche Malerei

Im Rahmen seiner Jahresausstellung unter dem Motto "Kollaps" lädt der Kunstverein Traunstein am heutigen Mittwoch (18. Juli 2018) Michael Feuchtmeir zu einer Zeichenperformance ein. Ab 19 Uhr lässt der Rimstinger Künstler das Publikum in der "Alten Wache" im Traunsteiner Rathaus an einem spontanen, aus dem Augenblick heraus entwickelten und weitgehend ungeplanten Prozess teilhaben.

Mit wenigen Strichen transformiert Feuchtmeir abstrakte Formen in figürliche Malerei, während ganz beiläufig Erkenntnisse über die menschliche Wahrnehmung und das Bedürfnis nach linearer Erzählung und narrativer Konsequenz freisetzt werden. Der Eintritt ist frei.