Chiemsee Airshow am Sonntag

Der Trofaiacher Robert Illmair ist mit dem weltweit größten Modellhelikopter bei der Airshow vertreten. − Foto: Illmair



Mit der Chiemsee Airshow 2018 lässt die Modellfluggruppe (MFG) Achental die Herzen von Kindern und Modellflugbauern aus der Region und darüber hinaus höherschlagen. Rund 3000 Enthusiasten erwarten die Modellflieger, wenn am Sonntag, 22. Juli, ab 11 Uhr die Flugmodelle in der Airshow am Himmel brummen, dröhnen und zischen. Dieses Jahr zielt das Angebot insbesondere auf Familien mit ihren Kindern und Jugendliche ab. Für Modellbauer beginnt schon um 9 Uhr ein ganztägiger Flohmarkt mit Modellbauartikeln.

Mehr als 50 Piloten mit über 80 Modellen sind dabei, darunter Flugmodelle, historische Doppeldecker, behäbige Transportmaschinen, Jets, Hubschrauber und Geschwindigkeitshochleister. Das Modell des größten RC-Hubschraubers der Welt mit einem Rotordurchmesser von 4,5 zeigt der Trofaiacher Robert Illmair. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Kinder haben freien Eintritt, die Parkplätze sind kostenlos. − flug

Eine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 19. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.