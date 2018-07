Cabrio fängt Feuer – Löscheinsatz am Marktplatz

Foto: Thomas Schwiede Foto: Thomas Schwiede



Erst rauchte es heftig, dann züngelten Flammen aus der Motorhaube – auf der Fahrt durch Altenmarkt (Lkr. Traunstein) hat am Dienstag gegen 11.45 Uhr ein VW Cabrio Feuer gefangen.

Die beiden Männer in dem Auto aus dem Landkreis Traunstein waren auf der B304 von Traunstein in Richtung Trostberg unterwegs. Etwa auf Höhe der Bahngleise beim Edeka-Markt bemerkten sie, dass etwas nicht stimmt: Rauch drang aus dem Motorraum, ein paar hundert Meter weiter wurde ein richtiges Feuer daraus. Ein paar Hundert Meter weiter auf Höhe des Marktplatzes bogen sie nach rechts in einen der Parkplätze ein und stiegen aus.

Eine Anwohnerin, die sofort den Notruf gewählt hatte, eilte mit einem Feuerlöscher herbei und versuchte, den Brand zu bekämpfen. Zunächst ohne Erfolg. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Altenmarkt gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr reinigte die Straße und die daneben parkenden Autos vom weißen Löschpulver – und füllte den Fuerlöscher der beherzten Ersthelferin zum Nulltarif wieder auf. - tt