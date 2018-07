Kollegah sagt ab: Trotzdem HipHop-Sonntag bei Steiner Burgfestival

Bei der Echo-Verleihung in Berlin sorgten seine umstrittenen Texte für einen Eklat samt juristischem Nachspiel. Beim Steiner Burgfestival tritt Gangster-Rapper Kollegah (rechts, hier mit Farid Bang) gar nicht erst auf. − Foto: dpa Bei der Echo-Verleihung in Berlin sorgten seine umstrittenen Texte für einen Eklat samt juristischem Nachspiel. Beim Steiner Burgfestival tritt Gangster-Rapper Kollegah (rechts, hier mit Farid Bang) gar nicht erst auf. − Foto: dpa



"Das ist ärgerlich, aber das kommt vor." Valentin Thannbichler nimmt die sehr kurzfristige Absage von Kollegah für das Burgfestival in Stein a. d. Traun gelassen. Am Mittwochvormittag bekam der Sprecher der Altenmarkter Veranstaltungsagentur Aloha Promotion von der Plattenfirma des Skandal-Rappers die Mitteilung, dass der Künstler "aufgrund von unaufschiebbaren Labelverpflichtungen" am Sonntag, 22. Juli, nicht auf der Open-air-Bühne am Hochschloss auftreten kann.

"Was auch immer es für ein unaufschiebbarer Termin ist – damit muss man sich abfinden. Es ist üblich, dass sich große Labels für solche Fälle schon vorher vertraglich absichern", sagt Thannbichler. Somit muss nun Aloha Promotion ohne Entschädigung durch das Kollegah-Management die Konsequenzen tragen. Wobei Thannbichler klarstellt: Das Primos-Open-Air am 22. Juli wird auch ohne Kollegah über die Bühne gehen. "Zum Headliner rückt dann Haftbefehl auf, etwa ab 20.30 Uhr. Und wir werden auch wie geplant gegen 15 Uhr loslegen. Wir haben ja ein ausreichen d großes Line-up." Als Aufwärmprogramm für Haftbefehl bekommen HipHop-Fans Auftritte von 3 Plusss, Yaw Herra, Füffi, Dissy, Dj Defra und einigen Sprechgesang- und Plattenteller-Artisten mehr serviert.

Zehn Euro Entschädigung für Ticketbesitzer

Und: Wegen des reduzierten Programms gibt es eine Entschädigung für alle, die ihre Tageskarte für den Sonntag schon im Vorverkauf erworben haben. Wer auf tickets.aloha-promotion.de klickt, kann sich zehn Euro an Rückerstattung sichern. Was vor allem für diejenigen ein Trostpflaster sein dürfte, die ihre Tickets gekauft haben, um Kollegah zu sehen, den Gangster-Rapper, der sich wegen seiner umstrittenen Liedzeilen Antisemitismus-Vorwürfen ausgesetzt sieht und zusammen mit seinem Co-HipHopper Farid Bang die Abschaffung des Echo-Musikpreises ausgelöst hat.

