Ein Pionier zeigt seine Felder

Demeterbauer Franz Obermeyer aus Tengling preist die von vielen verkannte Braunhirse als sehr nützliche Getreidesorte. − Foto: Alois Albrecht



Franz Obermeyer in Tengling ist im Rupertiwinkel einer der Pioniere im Bemühen um eine nachhaltige Biolandwirtschaft. Von Zeit zu Zeit lädt er zu Feldbegehungen ein. Dabei erklärt er den Besuchern seine Art des Wirtschaftens.

Beim jüngsten Termin ließen sich viele Interessierte über die Aspekte und Möglichkeiten für eine vielfältige regionale Versorgung der Bevölkerung mit Getreide und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen informieren. Wie immer brachte Obermeyer überraschende Dinge zur Sprache, die er in seiner bodenständigen, leicht verständlichen Art vermittelte: Es sei gut und schön, Veganer zu sein, dabei müsse aber ins Gedächtnis gerufen werden, dass ohne Tierhaltung eine gute Landwirtschaft nicht möglich sei. Die Tiere würden für die Bodenaufbereitung und den Dünger benötigt. Zwar könne dabei übertrieben werden, wie man am Beispiel der Massentierhaltung sehe. Diese erzeuge zu viel Gülle und Jauche, was dem Boden und in der Folge dem Grundwasser schade. Es komme halt auf die Dosierung und die Art der Ausbringung an. Dabei spiele die natürliche Bodenbeschaffenheit eine wichtige Rolle.



Das Einkorn vor ihm und der Dinkel hinter ihm seien Getreidesorten, die in unserer Gegend mehr Beachtung verdienen würden, meint Franz Obermeyer. − Fotos: Alois Albrecht





Insekten genießen die chemielosen Pflanzen auf den Feldern Franz Obermeyers.