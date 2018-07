Miserable Zukunftsprognosen für Zeki Müllers Schützlinge

Beim fünften Abend der Filmtage im Waginger Kurpark steht am heutigen Donnerstag (19. Juli 2018) der dritte Teil der Komödie "Fack ju Göhte" auf dem Programm. Bei Einbruch der Dunkelheit bereitet Elyas M‘Barek alias Zeki Müller seine Klasse mit unkonventionellen Methoden auf das anstehende Abitur vor. Nachdem den Schülern bei einem Berufswahltest jedoch miserable Zukunftschancen prophezeit werden, sinkt ihre ohnehin nicht große Motivation auf den Nullpunkt. Zusätzlich werden bei einer Inspektion der Schule katastrophale Zustände aufgedeckt. Der Sachbearbeiter droht sogar damit, die Schule zu schließen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Nach dem heutigen Filmabend stehen noch zwei weitere Streifen an: das Best-of von Michael "Bully" Herbigs TV-Sendung "Bullyparade" am Donnerstag, 26. Juli, und "Island 63° 66°N" des Filmemachers Stefan Erdmann am Freitag, 27. Juli. − he/Foto: privat