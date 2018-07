Geld reicht nicht für neues Feuerwehrhaus

Das Haus der Vereine in Otting soll dort errichtet werden, wo heute das Raiffeisenlagerhaus steht (Foto). Für den Bau eines Feuerwehrhauses reicht das Geld nicht mehr − Foto: Konnert Das Haus der Vereine in Otting soll dort errichtet werden, wo heute das Raiffeisenlagerhaus steht (Foto). Für den Bau eines Feuerwehrhauses reicht das Geld nicht mehr − Foto: Konnert



Die Marktgemeinde Waging will in den nächsten Jahren einige teuere Bauprojekte verwirklichen. Den Gemeinderat und die Verwaltung beschäftigt deshalb die Frage, ob sich die Gemeinde das auch leisten kann. Wie sich herausstellte, ist das nicht immer der Fall.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte Kämmerer Bernhard Krauss auf Bitte von Gemeinderätin Magdalena Obermayer eine Finanzplanung vor, damit der Rat vernünftig über die anstehenden Investitionen entscheiden kann und sich die Gemeinde nicht überschuldet, obwohl sie derzeit finanziell gut aufgestellt ist. Krauss betonte, dass sich die Marktgemeinde bei ihren Investitionen üblicherweise an ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit orientiere. Die Aufnahme von Krediten in dieser Größenordnung würde die Abkehr von dieser Politik bedeuten. Deshalb müsse der Gemeinderat grundsätzlich darüber entscheiden, ob er die bisherige Haushaltspolitik beibehalten wolle oder ob sich die Gemeinde stärker verschulden sollte. Der Gemeinderat plädierte für Sparsamkeit. In diesem Zusammenhang sind auch zwei Bauprojekte für Otting zu sehen, das "Haus der Vereine" und ein kürzlich beantragtes neues Feuerwehrhaus. Nicht weiter verfolgt wird nach dem Willen des Rats in den kommenden fünf Jahren der Neubau eines Feuerwehrhauses in Otting. Die anstehenden großen Projekte lassen dafür keinen finanziellen Spielraum. − mk