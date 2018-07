Betrunkenen Pizzabäcker mit über zwei Promille auf der A8 gestoppt

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. −Symbolfoto: dpa Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. −Symbolfoto: dpa



Da er in Schlangenlinien auf der A8 unterwegs war, hat eine Streife der Autobahnpolizei Siegsdorf den Mann in der Nacht auf Freitag aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer stark betrunken war.

Die Polizisten stoppten den Mann in seinem Auto mit polnischer Zulassung gegen 00.10 Uhr. Da er in Schlangenlinien fuhr, musste der 41-jährige Pole, der als Pizzabäcker arbeitet, einen Alkotest absolvieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit Wohnsitz in Italien deutlich über zwei Promille Alkohol im Blut hatte.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem musste der Fahrer 800 Euro Sicherheitsleisung bezahlen. Der geplante Kurzbesuch fiel - so schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung - "ins Wasser, besser gesagt, in vino rosso della casa".