Top-Nachwuchsforscher Noah Dormann beim Landrat

Nachwuchsforscher Noah Dormann wurde von Landrat Siegfried Walch im Landratsamt empfangen und geehrt. − Foto: Landratsamt Nachwuchsforscher Noah Dormann wurde von Landrat Siegfried Walch im Landratsamt empfangen und geehrt. − Foto: Landratsamt



Landrat Siegfried Walch hat "Jugend forscht"-Bundessieger Noah Dormann aus Sondermoning zu einem Austausch eingeladen und ihm zu seinem großartigen Erfolg gratuliert. Dormann hatte die Jury mit seinem Projekt in der Fachrichtung Technik überzeugt. Der Elftklässler entwickelte und konstruierte einen Materialprüfstand zur Untersuchung des physikalischen Verhaltens von Elastomeren, zum Beispiel Gummis. Dabei gelang es ihm, Messgrößen wie Kraft, Winkel oder Drehmoment mit sehr hoher Genauigkeit zu bestimmen. Eigentliches Ziel war dabei, eine optimale Einstellung des Gummimotors für das Saalfliegen zu finden. Sein nächstes großes Ziel ist das Abitur. Davor plant Dormann in den Ferien einen Forscheraufenthalt an der University of Rhode Island in den USA, den er als Preis beim Bundeswettbewerb gewonnen hat. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 20. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.