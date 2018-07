Sinnloses Völkermorden: Erster Weltkrieg im Historischen Schaufenster

Der Erste Weltkrieg steht im Mittelpunkt des Historischen Schaufensters, das von Stadtarchivar Franz Haselbeck zusammengestellt wurde und im Untergeschoss des Rathauses zu sehen ist.

Das Eintreffen der ersten Todesnachrichten ließ damals die anfängliche Euphorie, in der Provinz ohnehin weitaus weniger ausgeprägt als in den großen Städten, verstummen. Mehr und mehr machte sich blankes Entsetzen breit. Mit einer umfassenden Propaganda versuchten die Regierenden gegenzusteuern. Fotos dagegen deuteten die wahren Verhältnisse an der Front zumindest an. Am Ende hatte Traunstein etwa 300 "gefallene Helden" zu betrauern, bei einer Einwohnerzahl von gut 8000. − red

