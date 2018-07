Zusammenspiel der Kräfte: Kunstsprechstunde mit Brigitte Schwacke

Die Kunstsprechstunde, ein mittlerweile weit über die Grenzen der Region hinaus bekanntes Gesprächs- und Diskussionsforum für aktuelle Kunst- und Gestaltungsfragen, lädt alle zwei Monate einen Künstler ein, der sich dem Publikum mit Werken, künstlerischen Konzepten und Zielsetzungen präsentiert. Am heutigen Freitag (20. Juli 2018) ist ab 19 Uhr Brigitte Schwacke zu Gast im "Handarbeit Werkraum", Hinter der Veste 11, in Traunstein. Die Bildhauerin ist bekannt für ihre filigranen Drahtskulpturen, die raumbezogen installiert sind und die Wechselbeziehung von Raum und Volumen greifbar machen. In ihren Werken wendet sie sich dem menschlichen Körper und Geist und dem Verhältnis von Ich und Umwelt zu. − red/Foto: Tom Fährmann