Gitarrenduo mit barocken Klängen in Seeon

Seit über 25 Jahren stehen Bernd Steinmann und Stefan Loos als Essener Gitarrenduo gemeinsam auf der Bühne. Anlässlich der Namenstags-Konzertreihe spielen sie am "Tag der heiligen Margareta" am heutigen Freitag (20. Juli 2018) erstmals in der Kirche St. Walburg am Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon. Ab 19 Uhr präsentieren die beiden Musiker neben Stücken berühmter italienischer und spanischer Meister auch weniger bekannte Kompositionen aus Renaissance und Barock. Tickets gibt es im Klosterladen unter Tel. 08624/897201. − red/Foto: red