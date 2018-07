Spuren eines Wildschweins auf dem Schulsportplatz

So eine Sauerei: Vermutlich ein Wildschwein hat auf dem Schulsportplatz in Heiligkreuz erheblichen Schaden angerichtet. − F.: cl So eine Sauerei: Vermutlich ein Wildschwein hat auf dem Schulsportplatz in Heiligkreuz erheblichen Schaden angerichtet. − F.: cl



Der Sportplatz bei der Grundschule Heiligkreuz hat einen ziemlich großen braunen Fleck. Der Rasen ist niedergetrampelt und umgewühlt. Schulleitung und der städtische Bauhof haben den zuständigen Jäger, Konrad Freutsmiedl, zu Rate gezogen. Sein Befund: "Das war ein einzelnes Wildschwein."

Bisher war das Schwarzwild in den Gemeinden östlich des Alzkanals kein großes Thema gewesen. Auf Wildkameras seien aber heuer schon zwei Jungtiere gesehen worden, sogenannte Überläufer, die neue Reviere unsicher machen. Eine Überläufer-Bache wurde im Frühjahr in Palling geschossen. "Ein Überläufer-Keiler müsste noch da sein", sagt Freutsmiedl. Die Trittspuren sind aufgrund des steintrockenen Bodens nicht gut erkennbar, aber der Schaden sei typisch für ein Wildschwein. "Es muss ein abgebrühtes Tier gewesen sein", meint der Jäger. Denn an der Schule ist ein Bewegungsmelder angebracht. Das Licht, das sich bei Bewegung einschaltet, würden die Wildtiere normalerweise scheuen. Dieses Schwein ließ sich davon aber nicht abschrecken.

Im Boden des ungedüngten Sportplatzes dürfte der Keiler Larven von Mai- oder Junikäfern gefunden haben, so Freutsmiedl. Denn dieses tierische Eiweiß sei für Wildschweine eine Delikatesse.

Wildschweine seien in der Gegend noch kein Standwild. Das heißt, dass sich hier noch keine Rotte niedergelassen hat. Hin und wieder würden Junggesellen oder Junggesellinnen durchziehen. In den hohen Maisfeldern könnten sie sich gut verstecken. Das Schwarzwild, das sich in der Schnaitseer Gegend sehen lässt, komme vom Ebersberger Forst, erklärt der Jäger. Den Alzkanal könnten die Tiere nicht durchschwimmen. Die Salzach stelle dagegen kein Hindernis dar. Deshalb kämen die Wildschweine in der Pallinger und Trostberger Gegend wohl eher aus Österreich, so Freutsmiedl. Er glaubt, dass in den kommenden Jahren auch hier mit mehr Schwarzwild zu rechnen sei.

