Schon wieder ein Brand gegenüber der Polizeiinspektion

Schon wieder haben sich Trostberger Polizeibeamte als Feuerwehr ausgezeichnet und zwei Personen aus einer verqualmten Wohnung gerettet. Wie unser Reporter vor Ort in Erfahrung brachte, hatte am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr ein Polizist, der gerade die Polizeiinspektion am Vormarkt verließ, bemerkt, dass aus dem gegenüberliegenden Gebäude Rauch drang. Er lief sofort zurück und verständigte die Kollegen. Während ein Beamter die Feuerwehr alarmierte, drangen zwei andere Polizisten zu dem vermeintlichen Brandherd im dritten Obergeschoß des Altbaus vor. Da es aus der Küche bereits stark qualmte, konnte diese ohne Atemschutz nicht mehr betreten werden. Die Polizisten brachten daraufhin die beiden Bewohner in Sicherheit.

Die Trostberger Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 22 Einsatzkräften in kürzester Zeit vor Ort war, drang zur Küche vor und fand dort auf dem Herd einen Topf mit Essen, der bereits zu schmoren begonnen hatte. Die Hitzeentwicklung war schon so stark, dass die Küche stark in Mitleidenschaft gezogen war. Ein offener Brand wäre laut Einschätzung der Feuerwehr wohl nur noch eine Frage von Minuten gewesen. Die Einsatzkräfte entfernten den Topf, schlossen mit einer Wärmebildkamera Glutnester aus und und belüfteten das Gebäude.

Das BRK war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Bei den Bewohnern und den beiden Polizisten konnte eine Rauchgasvergiftung ausgeschlossen werden. Der Sachschaden an der Küche dürfte laut ersten Schätzungen mehrere tausend Euro betragen. Bereits Ende Juni hatten Beamte in einem Haus gegenüber der Polizeiinspektion einen Brand mit Handfeuerlöschern gelöscht. − F.: FDL/BeMi