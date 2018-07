Flusswellenreiter präsentieren sich im Stadtkino

Faszination Flusswellenreiten: Benjamin Di-Qual aus Fridolfing ist einer der Vorreiter der heimischen Surf-Szene. − Foto: privat Faszination Flusswellenreiten: Benjamin Di-Qual aus Fridolfing ist einer der Vorreiter der heimischen Surf-Szene. − Foto: privat



Die Veranstaltungswelle der 5. Chiemgauer Kulturtage schwappt auch durch das Stadtkino Trostberg: Die 1. Chiemgauer Surf-Film-Night geht dort am Mittwoch, 25. Juli, 19.30 Uhr, über die Bühne. Zu Gast sind die Riversurf-Vorreiter des Vereins "Chiemgau Welle" aus Traunstein.

Wie Organisatorin und Moderatorin Lisa Springer verrät, wird der Verein über seine ambitionierten Pläne berichten, nächstes Jahr auf dem Mühlbach am SBC-Sportgelände in Traunstein eine dauerhafte, stehende Welle nach dem Vorbild des berühmten Münchner Eisbachs zu installieren (wir berichteten). Vor allem aber soll die Faszination des Wellenreitens – nicht nur an den Meeresküsten, sondern auch auf Flüssen weltweit – vermittelt werden.

Dazu hat sich die sehr aktive und gut vernetzte heimische Surf-Szene drei Wellenreiter-Pioniere aus Österreich eingeladen: Max Neuböck und Andreas Gerwin, die Surf-Equipment vertreiben, selbst Boards herstellen und den Bau neuer Flusswellen vorantreiben, sowie Luki Haigermooser, erfolgreicher Teilnehmer an zahlreichen Riversurf-Wettbewerben, präsentieren mehrere actiongeladene wie auch informative Kurzfilme.

Außerdem zeigt Benjamin Di-Qual eindrucksvolle Fotos von seiner Afghanistan-Reise. Wie berichtet, gehörte der 34-jährige Fridolfinger im Juni zu den abenteuerlustigen Surf-Exoten, die als erste überhaupt das Flusswellenreiten im Pandschir-Tal versuchten.

Genauso gern am Plattenteller wie auf dem Surfbrett steht ein weiteres "Chiemgau-Welle"-Mitglied: DJ Monaco Flo, der nach der Filmvorführung und der Frage-Antwort-Runde im Stadtkino auflegt. − tt