"Bill, Please!": Regisseurin aus Chieming plant Kinofilm per Crowdfunding

Vom nervenaufreibenden Mystery-Thriller zur rabenschwarzen Ensemble-Komödie: Mit ihrem neuen Projekt unterstreicht Laura Thies, dass sie in vielen Genres zu Hause ist. Die aus Chieming stammende Regisseurin und Schauspielerin bereitet – drei Jahre nach "Schattenwald" – ihren zweiten frei produzierten Kinofilm vor. Erneut versucht die 34-Jährige, über eine Crowdfunding-Kampagne das nötige Budget aufzutreiben. "Wenn wir 33000 Euro zusammenbekommen, werden wir den Film im August drehen."

"Bill, Please!" heißt der Streifen, für dessen Dreharbeiten am Ammersee und im Raum Augsburg und München sich die zwölf Schauspieler schon ein zweiwöchiges Zeitfenster freigeschlagen haben. "Jetzt müssen wir nur noch das Finanzierungsziel erreichen", hofft Laura Thies auf Unterstützung durch Filmfreunde und Sponsoren. Seit dem Start am 25. Juni hat die noch bis 29. Juli laufende Online-Sammlung auf startnext.com/billpleasefilm gut 7000 Euro erbracht.

Weil man in Deutschland nur sehr schwer an Fördergelder für größere Filmprojekte kommt, hat Laura Thies wieder den schwierigen Weg gewählt: "Wir finanzieren Equipment, Drehorte, Fahrtkosten, Postproduktion und Marketing selbst und werden mit 33000 Euro auskommen. Ein Mini-Etat."



"Funktionieren kann das nur mit Filmverrückten", weiß die Wahl-Münchnerin. Kennengelernt hat sie diese im Januar bei einem Workshop auf dem "Snowdance Independant Filmfestival" in Landsberg. "Zwölf Schauspieler zwischen Anfang 20 und Ende 60 aus ganz Deutschland, viele vom Theater, die auch mit Kostüm, Maske, Ton, Musik und so weiter Erfahrung haben", berichtet Thies. "Da ist das ganze Paket, das man für einen Kinofilm braucht, abgedeckt. Wir liegen alle auf einer Wellenlänge und hatten Lust auf die Herausforderung, mit einem Zehntel von dem, was an Zeit, Leuten und Geld normalerweise erforderlich ist, großes Kino auf die Beine zu stellen."

Laura Thies wird sich dabei auf Regie und Schnitt konzentrieren und ihr Ensemble durch ein skurriles Drehbuch dirigieren. Schon der Titel "Bill, Please! Eine Rechnung ist noch offen" klingt wortspielerisch vielversprechend. Die Hauptfigur heißt William, kurz Bill, und findet sich bei einer Beerdigung unter Hinterbliebenen wieder, die nicht nur um den Verstorbenen trauern, sondern vor allem damit beschäftigt sind, schon lange schwelende Konflikte auszufechten. Eine gesittete Trauerfeier wird – so ähnlich wie im britischen Komödienhit "Sterben für Anfänger" – allmählich zum Schlachtfeld.

