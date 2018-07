Schulleiter der Berufsschule Traunreut verabschiedet

Der scheidende Berufsschulleiter Ulrich Genghammer und seine Nachfolgerin Corina Sperr-Baumgärtner. − Foto: mix Der scheidende Berufsschulleiter Ulrich Genghammer und seine Nachfolgerin Corina Sperr-Baumgärtner. − Foto: mix



Ulrich Genghammer ist seit 1984 an der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung der Jugendsiedlung Traunreut gGmbH und seit zehn Jahren deren Leiter. Jetzt wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Die Jugendsiedlung als Träger der Schule, seine Kolleginnen und Kollegen und viele weitere Weggefährten bereiteten ihm eine würdige Feierstunde und lobten sein großes Engagement für die Jugendlichen.

Vor 34 Jahren kam er zur Jugendsiedlung und begleitete seither viele Schüler in die berufliche Eigenständigkeit. Dabei habe er nach dem Abitur zunächst einmal gar nicht gewusst, was er studieren soll, erzählte Ulrich Genghammer. Sollte er den künstlerischen Weg einschlagen oder vielleicht Mathematik und Physik studieren? Der Zivildienst in einer Jugendhilfeeinrichtung habe ihm dann den Weg aufgezeigt und er habe es später nie bereut, sich schließlich für ein Studium der Sonderpädagogik entschieden zu haben.

Nach Einsätzen als Sonderschullehrer in Niederbayern wollte er wieder in seine oberbayerische Heimat zurück und bewarb sich in Traunreut im Wilhelm Löhe Förderzentrum. Dort gab es damals jedoch keine freie Stelle und er kam stattdessen zur Jugendsiedlung an die Berufsschule. "Eigentlich wollte ich nur bleiben, bis ich was anderes gefunden habe. Doch aus der Übergangslösung wurde eine Dauerlösung", erinnert er sich.

Heiner Roth, Geschäftsführer der Jugendsiedlung, blieb schließlich die Aufgabe, Genghammers Nachfolgerin vorzustellen. Ab 1. August ist Corina Sperr-Baumgärtner neue Schulleiterin der Berufsschule.

Mehr darüber lesen Sie am Samstag, 21. Juli, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.