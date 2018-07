Festival auf der Steiner Burg: Neue Zufahrt noch nicht gebaut

Die Bühne ist vorbereitet und nach dem ausverkauften Stahlzeit-Konzert am Freitagabend sollen dort nun am heutigen Samstag und morgigen Sonntag jeweils bis zu 1500 Konzertbesucher feiern. Karten gibt es noch für beide Termine an der Abendkasse. − Fotos: hr Die Bühne ist vorbereitet und nach dem ausverkauften Stahlzeit-Konzert am Freitagabend sollen dort nun am heutigen Samstag und morgigen Sonntag jeweils bis zu 1500 Konzertbesucher feiern. Karten gibt es noch für beide Termine an der Abendkasse. − Fotos: hr



Maximal 4500 Besucher können an diesem Wochenende am Steiner Hochschloss im Stadtgebiet Traunreut (Lkr. Traunstein) bei drei Konzerten jubeln. Der Zugang läuft über einen Pfad den Wald hoch, als Ausgang, Rettungs- und Fluchtweg aber muss eine desolate Straße Richtung Hohenester herhalten. Die Stadt wollte als Alternative eine neue, sichere Verbindung querfeldein von der Straße nach Roitham zum Burggelände bauen, doch die Verhandlungen mit den Grundbesitzern und weiteren Beteiligten kommen nicht voran.

Vor zwei Jahren sorgte ein Unwetter für den Abbruch des Festivals am Hochschloss, weil die Polizei um die Sicherheit der Besucher nach sintflutartigen Regenfällen fürchtete. Das Samstagabend-Konzert am 23. Juli 2016 mit Hans Söllner wurde abgesagt, weil nach einem heftigen Gewitter die Zufahrt durch den Hohlweg von Hohenester unterspült und Teile der Asphaltdecke weggerissen worden waren. Die als Rettungs- und Fluchtweg geplante Straße war nicht mehr passierbar.

In der Zwischenzeit hatte deshalb die Stadt geplant, eine Alternative zu schaffen. Es sollte eine Abkürzung gebaut werden, was vor einigen Monaten grundsätzlich vom zuständigen Ausschuss beschlossen worden ist und wofür Gelder im Haushalt eingeplant sind. Doch die Verhandlungen stocken: "Wir sind im regen Kontakt mit allen Betroffenen, um eine bessere Zufahrt zu schaffen", versichert Bürgermeister Klaus Ritter.

