Erfolgreicher Auftakt

Auf ein frohes und friedliches Jubiläumsfest der DJK Nußdorf stießen an (von rechts) Bräu Reinhold Steinberger, Festwirt Alfred Mitterer, Festleiter Robert Falkinger, Schirmherr und Bürgermeister Hans Gnadl, Toni Wimmer, Vorsitzender Markus Putze, Franz Aigner, Florian Müller und Conny Bräu. Auf ein frohes und friedliches Jubiläumsfest der DJK Nußdorf stießen an (von rechts) Bräu Reinhold Steinberger, Festwirt Alfred Mitterer, Festleiter Robert Falkinger, Schirmherr und Bürgermeister Hans Gnadl, Toni Wimmer, Vorsitzender Markus Putze, Franz Aigner, Florian Müller und Conny Bräu.



Gelungener Auftakt für die Nußdorfer Festtage zum 50. Gründungsfest des Sportvereins DJK Nußdorf. Mit dem Bieranstich durch Schirmherr und Bürgermeister Hans Gnadl wurden die Jubiläumsfeiern offiziell eröffnet. Der Rathauschef trieb den Zapfhahn mit nur eineinhalb Schlägen in das Bierfass. Danach stieß er mit DJK-Vorsitzendem Markus Putze, den Festleitern Robert Falkinger und Florian Müller, Reinhold Steinberger von der Schloßbrauerei Stein und Festwirt Alfred Mitterer auf ein fröhliches und unfallfreies Vereinsjubiläum an.

Die Bühne im Festzelt gehörte dann der Band Auf-A-Wort, die die zahlreichen Besucher der Eröffnungsfeier schon nach wenigen Stücken auf die Bänke und zum Mitklatschen brachte. In den folgenden drei Stunden bot das Sextett ein mitreißendes Konzert, bei dem keiner der Stars des österreichischen Heimatsounds, von Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer über die Seer bis Wanda und Seiler und Speer fehlte. Bei den Songs von STS allerdings zog es die einen zum Tanzen, andere zu lautem Mitsingen oder begeisterndem "Mitplärren". − volMehr dazu lesen Sie am Samstag, 21. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.



Die Band "Auf-A-Wort" sorgte mit Austro-Pop und allem voran den Songs von STS für beste Stimmung am Eröffnungsabend der Nußdorfer Festtage. − Fotos: Volk Die Band "Auf-A-Wort" sorgte mit Austro-Pop und allem voran den Songs von STS für beste Stimmung am Eröffnungsabend der Nußdorfer Festtage. − Fotos: Volk