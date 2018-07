Lkw-Unfall sorgt für kilometerlange Staus auf der A8 bei Bernau

Reisende auf der Autobahn 8 gen Süden haben am Samstagmorgen kilometerlange Staus in Kauf genommen. Wegen eines Unfalls wurde die A8 in Richtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Frasdorf und Bernau am Chiemsee auf beiden Seiten gesperrt. −Symbolfoto: dpa Reisende auf der Autobahn 8 gen Süden haben am Samstagmorgen kilometerlange Staus in Kauf genommen. Wegen eines Unfalls wurde die A8 in Richtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Frasdorf und Bernau am Chiemsee auf beiden Seiten gesperrt. −Symbolfoto: dpa



Reisende auf der Autobahn 8 gen Süden haben am Samstagmorgen kilometerlange Staus in Kauf genommen. Wegen eines Unfalls wurde die A8 in Richtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Frasdorf und Bernau am Chiemsee auf beiden Seiten gesperrt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Stau hatte am Morgen bereits eine Länge von 15 Kilometern. An der Anschlussstelle Frasdorf leitete die Autobahnmeisterei den Verkehr auf die Nebenstraßen weiter.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 43-jähriger Sattelzugfahrer am frühen Samstagmorgen bei Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Sowohl er als auch sein Beifahrer blieben unverletzt, der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Lkw wurde am späten Vormittag geborgen und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. − dpa