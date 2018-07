Fotos: Brachiales Feuerwerk und lässiger Heimatsound beim Burgfestival

Valentin Thannbichler (hinten) und Wenz Karger proudly present: Verschärften Mundart-Crossover Marke Heischneida. − Foto: Thomas Thois Valentin Thannbichler (hinten) und Wenz Karger proudly present: Verschärften Mundart-Crossover Marke Heischneida. − Foto: Thomas Thois



Vier Mal Mundart der mitreißenden Sorte, fünf Stunden lang Dialekt-Dauerfeuer – am Festival-Samstag war die Steiner Burg fest in bayerischer Hand. Heimatsound mit Beats und Bläsern – laut und hantig, aber auch lustig und hintersinnig – sorgte für ein weiß-blaues Musik-Festspiel unter einem lange Zeit ebensolchen Himmel. Der angedrohte Regen setzte erst ein, als Dicht & Ergreifend ihr Party-Ghetto im Schatten des Hochschlosses mit dem "Zipfeschwinga" im Zugabenteil schon restlos schwindlig gerappt hatten.

Mehr dazu:

- Fotos von Stahlzeit beim Burgfestival

- Bairischer Samstag beim Steiner Burgfestival

Als stimmlicher Support kam auch nochmal Monaco F. auf die Bühne.

Ehrfürchtig hießen Lef Dutti und George Urquell ihren "bayerischen Rap-Bapa" willkommen. Und Monaco F. bewies – wie schon zwei Stunden vorher bei seinem Soloauftritt – dass er mit den HipHop-Wunderkindern noch locker Schritt halten kann. Neben den Spezialisten des Sprechgesangs gaben die Modernisierer der Blechmusik am Samstag vor über 1000 begeisterten Zuhörern den Ton an: Erst die blutjungen Lokalmatadoren von Baam Brass mit der Techno-Tuba in den Fußstapfen von LaBrassBanda. Dann Heischneida, die mit ein paar Schuhgrößen mehr schon seit längerem auf den Crossover-Volksmusik-Erfolgspfaden marschieren.



Flammen, Rauch, martialische Posen und harte Töne: Die Rammstein-Coverband Stahlzeit sorgte am Freitag für ein feuriges Spektakel auf der Steiner Burg. − Foto: Schmalzgruber Flammen, Rauch, martialische Posen und harte Töne: Die Rammstein-Coverband Stahlzeit sorgte am Freitag für ein feuriges Spektakel auf der Steiner Burg. − Foto: Schmalzgruber



Einen fulminanten Auftakt hatte das Steiner Burgfestival am Freitagabend erlebt. 1500 Besucher feierten das feurige Spektakel der Rammstein-Coverband Stahlzeit. Düster, martialisch, brachial und laut kam das Sextett aus Oberfranken nah heran an die in Metal-Kreisen kultisch verehrten Originale. Als Vorband brachte die Nußdorfer Alternative-Band Broach die Menge in Stimmung. Dann brannten Stahlzeit ein zweieinhalbstündiges Feuerwerk ab, mit viel Hingabe, Theater, Pyrotechnik. Und einer kleine Panne: Mitten im ersten Medley flog die Sicherung, der Strom war weg, die Bühne verstummte. Die Stimmung drohte zu kippen, erste Buh-Rufe waren zu hören. Doch nach wenigen Minuten war der Defekt behoben. Und die bombastische Show nahm richtig Fahrt auf.

Mehr dazu lesen Sie am 23. Juli im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.