Jubiläum geht in die Verlängerung

Das "Postamt-Trio" spielte am Freitag beim Wein- und Weißbierfest in Palling auf. − Foto: Waldherr Das "Postamt-Trio" spielte am Freitag beim Wein- und Weißbierfest in Palling auf. − Foto: Waldherr



Die Pallinger Festwoche ist mit dem Jubiläum "10 Jahre Dirndlschaft Pierling-Weißenkirchen" furios weitergegangen. Gestern feierte die Dirndlschaft Pierling-Weißenkirchen ihr zehnjähriges Bestehen. Solange gibt es die Dirndlschaft nun schon als eigenständige Organisation, bevor sie sich aus dem Burschen- und Arbeiterverein Pierling-Weißenkirchen ausgeklinkt und als Verein selbstständig gemacht hatte (wir berichten in einer unserer nächsten Ausgaben).

Das war aber bei weitem nicht der einzige Programmpunkt. Nachdem das Volksfest bereits am Montag zu Ende gegangen war, ging es am Freitag noch einmal los: Endspurt mit Wein- und Weißbierfest und Bayern-1-Disco. Das Festzelt war am Freitagabend gut gefüllt mit vorwiegend jüngerem Publikum, aber auch die etwas Älteren waren gut vertreten, um die Dirndlschaft zu unterstützen. Diese hatte das "Postamt-Trio" engagiert, das das Publikum im Festzelt richtig aufmischte und für tolle Stimmung sorgte. Die riesige Bar und die Bierinseln im Freien waren dicht bevölkert. Die Dirndlschaft war eifrig damit beschäftigt, die Gäste mit Wein und Weißbier zu versorgen, und so hatten alle im Festzelt Spaß bis weit in die Nacht hinein. − cwMehr dazu lesen Sie am Montag, 23. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.