Pfarrer Georg Schinagl (von links) und Pfarrer Thomas Weiß weihten die neue Kapelle. Rechts die Kapellenstifter Anita und Josef Huber, in der Mitte Diakon Konrad Maier. − Foto: Unterforsthuber Pfarrer Georg Schinagl (von links) und Pfarrer Thomas Weiß weihten die neue Kapelle. Rechts die Kapellenstifter Anita und Josef Huber, in der Mitte Diakon Konrad Maier. − Foto: Unterforsthuber



"Jetzt haben wir beim Wettersegen so oft um Regen gebetet. Heute haben wir den lang ersehnten Regen. Nehmen wir es hin – Regen bringt Segen." Mit diesen Worten begrüßte Pfarrverbandspfarrer Georg Schinagl die vielen Gottesdienstbesucher, die zur Einweihung der Marienkapelle nach Tötzham gekommen waren, im überfüllten Zelt. In dieses musste aufgrund des schlechten Wetters ausgewichen werden.

Unter den Klängen der Stadtkapelle Wasserburg zog der Altardienst zusammen mit den Geistlichen Pfarrer Georg Schinagl und Pfarrer Thomas Weiß sowie mit Diakon Konrad Maier ins Kirchenzelt ein. Zuvor hatten schon die Böllerschützen aus Sankt Leonhard und Babensham vor der neuen Kapelle die Gäste lautstark begrüßt. Pfarrer Schinagl sagte zur neuen Kapelle: "Jedes Gotteshaus ist ein Ort, wo Gott die Erde berührt. Und gerade unsere schöne bayerische Heimat hat viele schöne Kirchen und Kapellen. Sie sind ein Markenzeichen unserer Heimat."

In der Predigt zitierte Schinagl den Heimatsohn und Pfarrer Josef Hamberger, der in einer Publikation gerade den Pfarrverband Schnaitsee mit seinen Pfarreien Sankt Leonhard, Waldhausen und Schnaitsee als "kleinen Pfaffenwinkel" bezeichnete. "Und jetzt ist Tötzham mit dieser schönen Marienkapelle noch einmal bereichert worden." Er dankte der Familie Huber, die diese Kapelle gestiftet hat. "Ihr habt viel Liebe in euer Werk gesteckt. Diese Kapelle wird zum Gespräch mit Gott einladen. Und ihr habt ihr den schönsten Schmuck verliehen, nämlich Gottvertrauen."

Mehr dazu lesen Sie am Montag, 23. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.