Abgesagt: Primos-Open-Air in Stein mit Haftbefehl fällt ins Wasser

Bis Samstagabend nach dem Konzett von Dicht & Ergreifend hielt das Wetter. Der Dauerregen in der Nacht und den ganzen Sonntag über haben das Festivalgelände an der Steiner Burg aber so unter Wasser gesetzt, dass das Primos-Open-Air mit Haftbefehl abgesagt werden musste. - F.: tt

