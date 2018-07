Großes Interesse an der Feuerwehr

Bei der Feuerwehr Traunstein wurden die interessierten Jugendlichen von den aktiven Buben und Mädchen der Jugendgruppe durch das Gerätehaus geführt. Dabei wurden Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung gezeigt und erklärt. − Foto: Volk Bei der Feuerwehr Traunstein wurden die interessierten Jugendlichen von den aktiven Buben und Mädchen der Jugendgruppe durch das Gerätehaus geführt. Dabei wurden Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung gezeigt und erklärt. − Foto: Volk



Der erstmals bei allen Feuerwehren im Landkreis Traunstein veranstaltete Jugend-Feuerwehr-Infotag war ein großer Erfolg. Alle 80 Feuerwehren hatten zeitgleich Tür und Tor geöffnet und Kinder und Jugendliche dazu eingeladen, die Jugendfeuerwehr, den ehrenamtlichen Dienst und die Gemeinschaft und Kameradschaft kennenzulernen. Mehr als 350 interessierte Buben und Mädchen kamen in die Gerätehäuser und ließen sich zeigen, was es bedeutet, ein Jugendfeuerwehrler zu sein und was die Jugendorganisation bietet.

Kreisbrandrat Christof Grundner und Kreisjugendwart Thomas Göls zeigten sich hochzufrieden mit dem Aktionstag, der unter dem Motto "Helden von morgen" stand. "Die Resonanz und das Interesse der Jugendlichen waren größer als wir erwartet haben", freute sich Göls, auch wenn zu einigen Wehren nur wenige Interessierte kamen.

Bei der Feuerwehr Traunstein wagten etwa ein Dutzend Neugierige den Weg ins Gerätehaus, ebenso in Trostberg und Waging. In Nußdorf kam nur ein einziger Bub kam, der jedoch von Jugendwart Thomas Huber und Kommandant Martin Hofbauer eine Exklusivführung erhielt. In vielen Gemeinden war zuvor nicht nur umfangreich mit Plakaten oder in sozialen Medien für den Jugend-Info-Tag geworben worden, sondern es wurden alle Jugendlichen der entsprechenden Altersgruppen persönlich angeschrieben und eingeladen. − volMehr dazu lesen Sie am Montag, 23. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.