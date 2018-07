Jubiläum beim Sportanglerbund

Das Maskottchen des SAB: die Forelle im Dirndlgwand. −Foto: Sojer Das Maskottchen des SAB: die Forelle im Dirndlgwand. −Foto: Sojer



Rund 1000 Gäste kamen in den Kurpark anlässlich des Jubiläums des Sportanglerbunds Waginger See (Lkr. Traunstein). Dieser feierte sein "50-Jähriges". 2. Bürgermeister Matthias Baderhuber übernahm in Vertretung des erkrankten 1. Bürgermeisters Herbert Häusl den Hauptakt, den Festbieranstich. Nach zwei geglückten Schlägen war das Fischerfest offiziell eröffnet. Baderhuber lobte die Arbeit des SAB Waginger See. Der Verein kümmere sich um die Förderung der Fischzucht, Schutz und Erhalt der Gewässer, Hege und Pflege des Fischbestands und vieles mehr. Besonders zu erwähnen sei die hervorragende Jugendarbeit.

Geehrt wurden für 25 Jahre Zugehörigkeit Georg Aichhammer, Anton Murr, Anneliese Moll, Anton Lamminger jun. und Maximilian Gaisreiter. Ebenfalls für 25-Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Alexander Garnweitner, er erhielt zudem eine goldene Auszeichnung für herausragende Verdienste. – 30 Jahre: Robert Portenkirchner, Herbert Lechner, Franz Rehrl, Joachim Obst, Franz Walter. – 40 Jahre: Josef Irlacher. – 50 Jahre: Franz Homann und Martin Otter. − bsLesen Sie mehr am Montag, 23. Juli, in der Südostbayerischen Rundschau.