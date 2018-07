Stadtwerke-Bilanz: Weniger Strom, mehr Wasser geliefert

Die städtischen Biogasblockheizkraftwerke trugen zur guten Bilanz im Stromvertrieb bei. Die Anlage im Betriebsgebäude des Freizeitzentrums (unser Bild) und die BHKW’s an der Turnhalle werden von den Kläranlagen der Papierfabrik Hamburger Rieger mit Gas beliefert und erzeugen daraus Strom bzw. heizen die Schwimmbecken auf. − Foto: Thomas Thois Die städtischen Biogasblockheizkraftwerke trugen zur guten Bilanz im Stromvertrieb bei. Die Anlage im Betriebsgebäude des Freizeitzentrums (unser Bild) und die BHKW’s an der Turnhalle werden von den Kläranlagen der Papierfabrik Hamburger Rieger mit Gas beliefert und erzeugen daraus Strom bzw. heizen die Schwimmbecken auf. − Foto: Thomas Thois



Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke Trostberg von 2017 bewerten Bürgermeister Karl Schleid und Geschäftsführer Stefan Bratzdrum positiv: In den GmbH Stromversorgung, Wasserversorgung und Telekommunikation wurden jeweils gute Ergebnisse erzielt, lediglich das Freizeitzentrum verursachte höhere Verluste, die durch die von den anderen Sparten abgeführten Gewinne nicht ausgeglichen werden konnten – das erste Mal seit 2014. So war das Jahresergebnis der 100-prozentigen Tochter der Stadt um rund 200000 Euro schlechter als im Rekordjahr 2016. Alle Verbrauchsgebühren waren 2017 unverändert geblieben.

Die Stromversorgung GmbH erwirtschaftete ein immer noch gutes Ergebnis von 505000 Euro (2016: 716000 Euro). Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr sogar um 138000 Euro auf 7,8 Millionen Euro gestiegen. An dem Jahresüberschuss war der Stromvertrieb nur noch zu einem kleinen Teil beteiligt. "Die Absatzmengen sind geringer", berichtet Bratzdrum. Das liege teils an Strom sparenden Gerätschaften und Beleuchtungen.

Die Biogasblockheizkraftwerke der Stadt, die über die Papierfabrik Hamburger Rieger mit Gas beliefert werden, haben in 2017 3000 Megawattstunden Strom erzeugt. Dies habe zu einem guten Teil zum Jahresüberschuss beigetragen.

Die Wasserversorgung GmbH erwirtschaftete ein Jahresergebnis von 93000 Euro (2016: 111000 Euro). Die Wasserabgabe hat sich auf 615000 Kubikmeter (2016: 600000) erhöht. Hier machten sich die neuen Baugebiete und auch die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber am Zaglberg bemerkbar, so Stefan Bratzdrum. Der Ergebnisrückgang trotz gestiegenem Umsatz sei auf die deutlich höheren Aufwendungen für die Beseitigung von Leckagen und Rohrbrüchen zurückzuführen.

"Die Telekommunikation GmbH erzielte in 2017 ein Rekordergebnis", freut sich der Bürgermeister. Das Ergebnis stieg von 81000 auf 147000 Euro an, der Umsatz erhöhte sich weiter von 0,9 auf knapp eine Million Euro.

Seit 2015 konnten die Stadtwerke mit den Ergebnissen aus Strom, Wasser und Telekommunikation die Verluste des Freizeitzentrums ausgleichen. 2017 war dies nicht mehr möglich. So kam es in der Muttergesellschaft zu einem leichten Jahresverlust in Höhe von 57000 Euro. Im Rekordjahr 2016 war hier noch ein Überschuss von 157000 Euro zu verzeichnen gewesen. Auch hohe Investitionen für das Freizeitzentrum (etwa in den Brandschutz und ein undichtes Dach) hätten zu dem Minus beigetragen, so Bratzdrum. "Von Jahresverlusten früherer Jahre, die teils im hohen sechsstelligen Bereich lagen, sind die Stadtwerke aber zum Glück weit entfernt", sagt Schleid. Er bezeichnet den Abschluss von 2017 insgesamt als gut.

