Mit einem Konzert mit Dr. Fenninger an der Orgel klingt der Festtag aus. − Foto: Ströber



Am 19. Juli 1518 weihte der Salzburger Weihbischof Berthold Pürstinger die Törringer Kirche zu Ehren der Dreifaltigkeit und des heiligen Vitus. Dieser Heilige aus frühchristlicher Zeit, landläufig auch als "Veit" bekannt, wird von der römisch-katholischen Kirche als einer der vierzehn Nothelfer verehrt.

Dieses Jubiläum feierten die Törringer mit einem Festgottesdienst und einem weltlichen Fest. Zelebrant des Gottesdiensts war der frühere Salzburger Erzbischof Dr. Alois Kothgasser. Mitzelebranten waren Pfarrer Roider, Pfarrer Laakmann, der frühere Leiter des Pfarrverbands Taching, und Diakon Lörzel. In seiner Predigt sprach Dr. Kothgasser über die Bedeutung der Kirche im doppelten Sinn. Das Gotteshaus sei einerseits ein Sakralraum, in dem die Menschen der Sehnsucht ihres Herzens nach Gott, Liebe und einem erfüllten Leben Raum geben können. Dabei zitierte er Papst Johannes XXXIII.: "Die Kirche ist wie ein Brunnen im Dorf, an dem alle ihren Durst stillen können". Andererseits bezeichnete er die Kirche als geistiges Haus, das aus "lebendigen Steinen", den Menschen, besteht und sich in diesem Sinne auch weiterentwickeln muss.



Die Frauen der "Heulandler" haben sich mit Regenschirmen gewappnet.





Die "Martalmusi" unterhält die Gäste am Nachmittag.





Die Törringer Feuerschützen geben dem Fest ein lautstarkes Geleit.





Die Musikkapelle Inzing Törring beim verregneten Festzug.





Dr. Alois Kothgasser predigt über die Bedeutung der Kirche. − Fotos: Ströber





Eine geradezu familiäre Atmosphäre herrscht während des Festgottesdiensts in der kleinen Kirche. Eine geradezu familiäre Atmosphäre herrscht während des Festgottesdiensts in der kleinen Kirche.