Ein Hauch von Ascot im Chiemgau

Sportlich-dynamische Wettkämpfe auf dem Rasen, eine landschaftlich einmalige Kulisse und ein Society-Event mit Prominenten, wie es die Region nicht so häufig erlebt. Ein Hauch von Ascot, der berühmten Pferdesportrennbahn in England, wehte am Wochenende beim ersten Bunte Chiemsee Cup über Gut Ising. Von dem "mit Abstand besten Polo-Turnier, das wir je hatten", sprach Eva Brühl. Deutschlands beste Polo-Spielerin ist Vorsitzende des Polo-Clubs Gut Ising, der das Turnier erstmals zusammen mit dem Boulevardmagazin Bunte und dem Hotel Gut Ising veranstaltet hat. Der Polo-Club feiert nächstes Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Nicht zuletzt den Schauspieler und Bambi-Preisträger Heino Ferch konnten viele Zuschauer in einer bis dato eher unbekannten Rolle erleben. Diesmal nicht als smarter Dandy und Lebemann Johann Friedrich von Allmen oder düsterer Polizeipsychologe Richard Brock, sondern als äußerst ambitionierter Polo-Spieler. Für das Bunte-Team stieg der 54-Jährige in den Sattel und überzeugte durch hohe Spieldynamik, taktisches Gespür und Treffsicherheit. Bereits seit Jahren ist der mit der Vielseitigkeitsreiterin Marie-Jeanette Steinle verheiratete und am Ammersee lebende Schauspieler ein überzeugter Polo-Fan, der jede freie Minute zum Training nutzt.

Trotz des letzten Platzes der Bunte-Mannschaft auf dem Sportrasen bilanzierte Chefredakteur und Mitveranstalter Robert Pölzer volle Punktzahl für die Veranstaltung am Chiemseeufer: "Kein Sport vereint Dynamik, Eleganz und Glamour so perfekt wie Polo", erklärte er im Gespräch. "Die Society ist nicht nur Teil des Spiels, sie trifft sich auch am Spielfeldrand." Neben den bekannten Polo-Shirts seien heute viele weitere Elemente des aufstrebenden Sports "lifestyle-prägend" und machen Polo damit trotz der kleinen Szene in Deutschland interessant.

Wirtschaftsgrößen, Adel und bekannte Gesichter aus Musik, Film, Fernsehen und Politik gaben sich am Nachmittag auf der exklusiv gestalteten Spielfeldtribüne mit Sandstrand und beim Abendempfang in der Festhalle von Gut Ising die Ehre: Neben Heino Ferch und Günter-Maria Halmer mit ihren Ehefrauen feierten unter anderem Sängerin Dunja Reiter, die Volksmusik-Stars Marianne und Michael, Sportjournalist Gerhard Leinauer und Sky-Moderatorin Jana Azizi, der Schauspieler und Musiker Ben Blaskovic, der Fotograf und Filmemacher Mike Kraus, Sohn von Sänger Peter Kraus, Designerin Sonja Kiefer, "Jahrhundert-Playmate" Gitta Saxx sowie der CSU-Politiker Dr. Peter Ramsauer und Chiemings Bürgermeister Benno Graf mit ihren Ehefrauen.