Klosterkirche Traunstein wird später fertig und noch teurer

Eine lange Liste an Tagesordnungspunkten gilt es für die Traunsteiner Stadträte am morgigen Donnerstag (26. Juli 2018) abzuarbeiten. 21 Punkte stehen ab 15 Uhr in der öffentlichen Sitzung im Großen Saal des Rathauses an. Wie zumeist stehen Themen rund ums Bauen im Vordergrund.

Auch das Kulturforum Klosterkirche ist wieder auf der Agenda. Hier steht eine weitere Verschiebung des Fertigstellungstermins auf Frühjahr 2019 im Raum. Die rund 4500 Quadratmeter großen Freiflächen werden wohl erst zum Ende des Schuljahres 2019 fertig. Diese sorgen mit einem fast um ein Viertel teureren Ausschreibungsergebnis um eine weitere Kostenerhöhung von knapp 232000 Euro. Die knapp zehn Monate längere Bauzeit bringen zusätzliche Baukosten von über 66000 Euro mit sich. − awi

Eine ausführliche Vorschau auf die Stadtratssitzung lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 25. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.