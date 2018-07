Zeugnisse für Medizinische Fachangestellte

Die Absolventinnen (von oben, jeweils von links): Monique Pfeiffer, Martina Andres, Julia Otter, Priscilla Wanka, Sina Renoth, Anna El Daribi, Maria Wildmann, Steffi Loider, Milena Engel, Julia Koch, Barbara Gruber, Anna-Lena Hocheder, Christina Hocheder, Carola Hallweger, Elena Dorfhuber, Ana-Luisa Nieß, Julia Trattler, Lea Rösch, Viola Balint, Burcu Özkan, Alexandra Hainz, Julia Schindler, Johanna Hofmann, Caroline Scharla, Marion Scholz, Sarah Schindler, Julia Seibold, Nelly Labunsky, Lisa Heinrich, Kathrin Mischko, Melanie Zellner, Sabrina Stecher, Anna Rehrl, Andrea Posch, Simone Graspointner, Bettina Strasser, Annika Hübner und Miriam Paar. – F.: Buthke Die Absolventinnen (von oben, jeweils von links): Monique Pfeiffer, Martina Andres, Julia Otter, Priscilla Wanka, Sina Renoth, Anna El Daribi, Maria Wildmann, Steffi Loider, Milena Engel, Julia Koch, Barbara Gruber, Anna-Lena Hocheder, Christina Hocheder, Carola Hallweger, Elena Dorfhuber, Ana-Luisa Nieß, Julia Trattler, Lea Rösch, Viola Balint, Burcu Özkan, Alexandra Hainz, Julia Schindler, Johanna Hofmann, Caroline Scharla, Marion Scholz, Sarah Schindler, Julia Seibold, Nelly Labunsky, Lisa Heinrich, Kathrin Mischko, Melanie Zellner, Sabrina Stecher, Anna Rehrl, Andrea Posch, Simone Graspointner, Bettina Strasser, Annika Hübner und Miriam Paar. – F.: Buthke



An insgesamt 50 Medizinische Fachangestellte sind in feierlichem Rahmen die Abschluss-, Kammer- und Prüfungszeugnisse übergeben worden. Die Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverband Traunstein, Dr. Melanie Kretschmar, wies auf die angespannte Situation auf dem Lehrstellenmarkt hin. Die Praxen würden um die Absolventinnen werben, weil der Fachkräftemangel bereits seit langem spürbar sei. Sie seien in der Arbeitswelt heiß ersehnt und herzlich willkommen, sagte Kretschmar zu den neuen Medizinischen Fachangestellten bei der feierlich Zeugnisübergabe im Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer in Traunstein. − bjr