Erfolgreiche lange Nacht der Kirche

Der Duft von frisch gebackenem Brot lockte gleich einige Besucher an den Backofen. Nach dem Gottesdienst wurden die wohlschmeckenden Brote von allen Festbesuchern gemeinsam verspeist. − Foto: Auer



Das Brot miteinander teilen, miteinander beten, reden, singen und lachen – die lange Nacht der Kirche war ein ganz besonderes Erlebnis. Die vielen Besucher, die gespannt zu der Premiere der Pfarrverbandsveranstaltung nach Albertaich gekommen waren, waren ausnahmslos begeistert. "Schee war’s", "gemütlich" und "sehr interessant", war häufig zu hören, ebenso wie der Wunsch, dass man das gerne mal wieder machen könne.

Die Idee, Kirche offen, barrierefrei und lebendig zu präsentieren kam prima an. Diakon Wolfgang Mösmang hatte vor einigen Jahren die lange Nacht der Kirchen in Wien miterlebt und seitdem den Wunsch, eine ähnliche Veranstaltung im Pfarrverband zu realisieren. Bekanntlich wird ja was lange währt, dann auch wirklich gut, und so stellte die Verantwortlichen ein gelungenes Fest auf die Beine, das zwanglos Glauben und Unterhaltung miteinander verband. Der schöne Sommerabend tat ein Übriges und am Ende fiel nur die geplante Fackelwanderung zum Wölkhamer Kreuz dem Regen zum Opfer. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Der Großteil des Programms konnte wie geplant stattfinden.

