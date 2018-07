Urteil zu Bluttat in Traunreut: Kaum Chance auf Revision

Vor Prozessbeginn Anfang Juli sprach der aus Kasachstan stammende Traunreuter mit seinen beiden Verteidigern Walter Appel (links) aus Traunreut und Michael Vogel aus Traunstein, so unfassbar wie die Tat und die dabei gezeigte Brutalität bleibt für viele die Unfähigkeit des 63-Jährigen, Reue zu zeigen. − Foto: Herbert Reichgruber Vor Prozessbeginn Anfang Juli sprach der aus Kasachstan stammende Traunreuter mit seinen beiden Verteidigern Walter Appel (links) aus Traunreut und Michael Vogel aus Traunstein, so unfassbar wie die Tat und die dabei gezeigte Brutalität bleibt für viele die Unfähigkeit des 63-Jährigen, Reue zu zeigen. − Foto: Herbert Reichgruber



Der am Montag zu lebenslanger Haft verurteilte 63-jährige Traunreuter, der im Lokal "Hex-Hex" am St.-Georgs-Platz zwei Männer ermordet und zwei Frauen schwer verletzt hat, wird wohl nie wieder in Freiheit kommen. Wie Rechtsanwalt Walter Appel aus Traunreut, einer seiner beiden Verteidiger, gegenüber der Heimatzeitung betonte, sei die Freilassung aus der Psychiatrie frühestens nach 15 Jahren möglich und nahezu ausgeschlossen. Die Aussicht auf eine Zulassung der Revision hält er ebenfalls für verschwindend gering.

"Zu 99 Prozent", so Verteidiger Walter Appel, werde der zuständige Bundesgerichtshof die Revision in diesem Fall ablehnen: "Es dient aber der Rechtssicherheit, wenn eine solche Tatsachenentscheidung nochmal überprüft wird. So kann sichergestellt werden, dass wirklich alles überprüft worden ist." Gleichzeitig sei trotz der Schwere der Tat das gesamte Gerichtsverfahren sehr unspektakulär verlaufen. Dies habe unter anderem daran gelegen, dass die vorgelegten Beweise der Polizei sehr umfangreich und genau gewesen seien.

Schon jetzt wurde vom Schwurgericht Traunstein keine besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine über 15 Jahre hinausgehende Gefängnisstrafe bedeuten würde: "Wegen der festgestellten eingeschränkten Schuldfähigkeit des Angeklagten ist diese Schwere der Schuld nicht möglich", so Rechtsanwalt Appel. Deshalb gelte nun das Urteil lebenslang und die Unterbringung in der Psychiatrie: "Damit ist frühestens nach 15 Jahren eine Freilassung möglich." Erst dann kann folglich festgestellt werden, ob die angeborene oder in Folge seiner massiven Zuckerkrankheit entstandene Hirnschädigung und die daraus resultierende, sowie vom Gericht festgestellte "Gefahr für die Allgemeinheit" bei dem Traunreuter noch besteht. Der Mann wäre in 15 Jahren ein 78-jähriger Rentner: "Es wird für ihn dann schwer sein, einen Gutachter zu finden, der ihm das bescheinigt." Folglich dürfte lebenslang in diesem Fall tatsächlich eine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt bis zum Lebensende bedeuten.

