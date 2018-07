Drohnenvideo: So sieht die Baustelle zum Aubergtunnel aus der Luft aus

Ein Drohnen-Video von der Aubergtunnel-Baustelle ist im Internet unter www.heimatzeitung.de zu finden. − Foto: Autobahndirektion Ein Drohnen-Video von der Aubergtunnel-Baustelle ist im Internet unter www.heimatzeitung.de zu finden. − Foto: Autobahndirektion



Am nördlichen Ortsausgang von Altenmarkt ist das Portal des Aubergtunnels mittlerweile bestens zu erkennen. Die Arbeiter sind seit kurzem im Drei-Schichten-Betrieb rund um die Uhr dabei, die Röhre durch den Berg zu treiben.

Die massive Stützwand, die zur vorübergehenden Hangsicherung und für einen ordentlichen Tunnelanschlag gebraucht wurde (wir berichteten), haben sie bereits durchbohrt und wieder abgebrochen und sich bereits einige Meter weit in den Berg hineingearbeitet. Und so wird sich den Ehrengästen beim offiziellen Tunnelanschlag am kommenden Mittwoch schon ein deutliches Bild davon bieten, wie die B299 künftig zur B304 verlaufen wird. Zu dem Festakt werden wie berichtet unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein Vor-Vorgänger, der heimische Bundestagsabgeordnete Dr. Peter Ramsauer, sowie die bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Ilse Aigner, erwartet.

Die zuständige Autobahndirektion Südbayern hat die Baustelle mit einer Drohne überfliegen lassen und der Heimatzeitung nicht nur die Fotos, sondern auch Videosequenzen zur Verfügung gestellt – fliegen Sie virtuell mit:

